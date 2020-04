Lebensart zu Corona-Zeiten: Das sollten Sie zu Obst und Gemüse wissen

Obst und Gemüse ist gesund und enthält viele wichtige Vitamine. Gerade jetzt in dieser Zeit sollen wir mehr Obst und Gemüse essen, um gesund zu bleiben und unser Immunsystem zu stärken. Doch was auf den ersten Blick so gesund aussieht, ist nach dem Kauf oft erst einmal voll von Verunreinigungen.

Obst und Gemüse kann bekanntermaßen Pflanzengifte wie Pestizide und Fungizide enthalten, die zuhauf in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Außerdem können die Lebensmittel verschiedene Keime und Bakterien enthalten, können verschmutzt sein oder es leben sogar noch kleine Tiere darin - was öfter bei unbehandelten Bioprodukten der Fall ist.

Produkte aus ökologischer Landwirtschaft haben den Vorteil, dass sie weniger mit Pestiziden belastet sind, trotzdem sind auch sie Umweltgiften wie Abgasen ausgesetzt, enthalten Bakterien oder sind von Pilzen befallen. Natürlich war es schon immer wichtig, Obst und Gemüse vor dem Verzehr richtig gründlich zu reinigen. In Zeiten von Corona tritt die Hygieneregel aber noch mehr in den Fokus.

Corona im Supermarkt?

Im Supermarkt könnte eine infizierte Person die Lebensmittel schon in der Hand gehabt haben und das Coronavirus über das Anhaften an Obst und Gemüse übertragen werden. Die Chance, sich mit dem Virus über kontaminierte Lebensmittel durch eine Schmierinfektion anzustecken, ist zwar nachgewiesen gering, da die Viren nicht so lange auf Gegenständen überleben können. Aber sicher ist sicher: alle Lebensmittel, die nicht erhitzt werden, sollten vor dem Verzehr gründlich gewaschen oder geschält werden!

Bunte Auswahl an Obst und Gemüse im Supermarkt (Bildquelle: Pixabay / raggio5)

Das Spüli taugt nichts!

Beim Waschen reicht normales kaltes Wasser aus. Es sollte auf keinen Fall Spülmittel zum Abwaschen verwendet werden, denn es können dadurch einerseits nicht alle Verunreinigungen entfernt werden und andererseits bleiben wiederum die Rückstände vom Reinigungsmittel auf den Lebensmitteln, die auch nicht für den direkten Verzehr geeignet sind.

