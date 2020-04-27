Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 27.04.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 627 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PPAQ ISIN: CA45250W1014 Ticker-Symbol: 3MX 
Tradegate
27.04.20
20:24 Uhr
0,474 Euro
+0,030
+6,76 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
IMC INTERNATIONAL MINING CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
IMC INTERNATIONAL MINING CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4520,47420:29
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
IMC INTERNATIONAL MINING
IMC INTERNATIONAL MINING CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
IMC INTERNATIONAL MINING CORP0,474+6,76 %