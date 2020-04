NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street reagiert am Montag mit Aufschlägen auf die Entspannung in der Coronakrise. In Europa geht die Zahl der Neuansteckungen zurück und in vielen Ländern werden die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie schrittweise gelockert. Auch einige US-Bundesstaaten erlauben die Öffnung von Einzelhändlern, Restaurants und anderen Ladengeschäften wieder. Selbst im hart getroffenen Bundesstaat New York wird über Lockerungsmaßnahmen nachgedacht. Die Warnungen von Medizinern über ein zu forsches Vorgehen bei der Lockerung der Auflagen wird in den USA überhört. Finanzminister Steven Mnuchin stellt bereits eine Konjunkturerholung im Juni in Aussicht.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 1,2 Prozent auf 24.065 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen um 1,4 bzw. 1,2 Prozent zu. "Anleger realisieren, wir könnten den Stillstand früher überwinden. Vielleicht erweist sich dies als eine vorübergehende Sache (...)", sagt Marktstratege Joe Saluzzi von Themis Trading. "Wir wissen zwar noch nicht, in welchem Ausmaß und mit welchem Tempo die Lockerungen eingeleitet werden, aber die Zuversicht, dass sie kommen, ist wichtig", ergänzt Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald.

Ölpreise brechen erneut ein

Am Ölmarkt stürzen die Preise nach den jüngsten Turbulenzen erneut ab. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI des marktführenden Juni-Kontrakts verliert 25,4 Prozent auf 12,63 Dollar. Europäisches Referenzöl der Sorte Brent verbilligt sich um 7,7 Prozent auf 19,75 Dollar. Händler sprechen einmal mehr von einer gigantischen Überproduktion und daher randvollen Lagerkapazitäten. Am Terminmarkt geraten auch die Kontrakte zur Erdöllieferung nach Juni zum Teil deutlich unter Druck - ein Zeichen, dass Anleger nicht an einen schnellen Abbau der Ölflut glauben.

Mit dem Preisverfall bei Rohöl gerät auch der Goldpreis wieder unter Druck. Zudem ist die Nachfrage nach sichereren Häfen mit der gestiegenen Zuversicht der Anleger zurückgegangen. Der Preis für die Feinunze des Edelmetalls gibt 0,9 Prozent auf 1.713 Dollar nach. Einige Marktteilnehmer sehen auch bei einer fortschreitenden Lockerung der Corona-Maßnahmen Unterstützung für das Edelmetall. Selbst wenn der Stillstand aufgehoben werde, sei die Welt noch weit von jeder Art von Normalität entfernt, heißt es. Zudem dürften die Maßnahmen der Notenbanken zu einer deutlichen Steigerung der Geldmenge führen, was Inflationsängste heraufbeschwöre.

Für die Rendite zehnjähriger US-Anleihen geht es bei sinkenden Notierungen um 4,2 Basispunkte nach oben auf 0,65 Prozent. Auch der Rentenmarkt wird von der steigenden Risikoneigung belastet. Als vermeintlich sicherer Währungshäfen ist mit gestiegener Risikoneigung auch der Dollar weniger gefragt. Der ICE-Dollarindex verliert 0,3 Prozent.

Boeing mit Abschlägen

Unter den Einzelaktien geben Boeing um 0,7 Prozent nach. Der US-Flugzeugbauer hat einen Kaufvertrag über 4,2 Milliarden Dollar mit seinem brasilianischen Konkurrenten Embraer platzen lassen. Der Luftverkehr könnte sich nach Ansicht von Boeing-Chef David Calhoun zwei bis drei Jahre lang nicht von der aktuellen Krise erholen.

Für die Apple-Aktie geht es um 0,3 Prozent nach unten. Der Technologieriese will offenbar mit den neuen iPhone-Modellen erst einen Monat später als bislang geplant in die Massenproduktion gehen. Damit werde der Umstand berücksichtigt, dass die Pandemie die Nachfrage beeinträchtige und die Lieferkette in Asien gestört habe, berichten mehrere Informanten.

GM zeigen sich kaum verändert. Der Autobauer setzt die Quartalsdividende und das Aktienrückkaufprogramm wegen den Auswirkungen der Pandemie aus, um seine Bilanz zu stärken. Loews verlieren 2,3 Prozent. Das Unternehmen rechnet mit hohen Verlusten im zweiten Quartal. Grund ist die Beteiligung an Diamond Offshore Drilling, die insolvent ist.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.065,44 1,22 290,17 -15,67 S&P-500 2.875,98 1,38 39,24 -10,98 Nasdaq-Comp. 8.739,27 1,21 104,75 -2,60 Nasdaq-100 8.849,44 0,72 62,84 1,33 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 2,4 0,22 -95,8 5 Jahre 0,39 1,6 0,38 -153,2 7 Jahre 0,55 3,3 0,52 -169,4 10 Jahre 0,65 4,2 0,60 -179,9 30 Jahre 1,23 5,1 1,18 -184,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:56 Fr, 18:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0820 -0,02% 1,0839 1,0800 -3,5% EUR/JPY 116,11 -0,25% 116,26 116,04 -4,8% EUR/CHF 1,0564 +0,32% 1,0549 1,0530 -2,7% EUR/GBP 0,8721 -0,34% 0,8724 0,8756 +3,0% USD/JPY 107,31 -0,23% 107,24 107,46 -1,4% GBP/USD 1,2407 +0,32% 1,2424 1,2332 -6,4% USD/CNH (Offshore) 7,0945 +0,04% 7,0858 7,0962 +1,8% Bitcoin BTC/USD 7.683,51 +0,67% 7.703,51 7.508,76 +6,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 12,52 16,94 -26,1% -4,42 -78,9% Brent/ICE 19,75 21,44 -7,9% -1,69 -69,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.713,30 1.728,64 -0,9% -15,34 +12,9% Silber (Spot) 15,15 15,24 -0,6% -0,09 -15,1% Platin (Spot) 763,60 766,50 -0,4% -2,90 -20,9% Kupfer-Future 2,35 2,34 +0,4% +0,01 -16,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2020 12:51 ET (16:51 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.