Satya Nadella führt den Microsoft-Konzern (WKN: 870747) - das wertvollste Nasdaq-Unternehmen mit einer unglaublichen Marktkapitalisierung von 1.325 Milliarden US-Dollar - in eine glanzvolle Zukunft. Corona wird daran nichts ändern, im Gegenteil! Vor zwei Monaten befürchteten Börsianer noch die Auswirkungen des damals vor allem in China grassierenden COVID-19-Virus auf die Lieferketten. Microsofts Hardware wird in China produziert. Nun sorgt der globale Shut Down für Momentum. Die Zahlen beeindruckend: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...