Nun wird also das nächste Sicherheitsnetz unter die Bankbilanz in der Europäischen Währungsunion gespannt. Zwar kauft die EZB noch keine Schrottanleihen direkt. Aber der Schritt dahin ist nicht mehr weit. Und man erinnert sich ja, wie das Gebot der Stunde lautet: "Not kennt kein Gebot!'Und die Not dürfte noch größer werden. Warum? Einige, die Deutschland vorwerfen, eine Schuldenvergemeinschaftung in der EU zu verhindern und damit den "Geist Europas' zu hintergehen, tun dies auch mit dem Hinweis auf den Status quo in Italien, Spanien, Portugal und Griechenland. Aber waren diese Schulden schon nicht schon vorher da und nur deshalb nicht am Zins für Staatsanleihen sichtbar, weil der EZB-Staubsauger diesen niedrig hielt?

