Die Kurse von US-Anleihen haben die Verluste am Montag ausgeweitet. Eine freundliche Stimmung an der New Yorker Aktienbörse sorgte für Verkaufsdruck bei den Festverzinslichen. Zahlreiche Lockerungen von Corona-Maßnahmen in wichtigen Industriestaaten hatten zum Wochenauftakt etwas mehr Risikofreude unter den Anlegern zur Folge.Marktbewegende Konjunkturdaten standen am Montag nicht auf der Agenda. Am ...

