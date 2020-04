Im Plus liegt aktuell die FedEx-Aktie . Der jüngste Kurs betrug 128,40 US-Dollar. Am US-amerikanischen Aktienmarkt hat sich heute die Aktie von FedEx zwischenzeitlich um 4,34 Prozent verteuert. Der Kurs des Anteilsscheins legte um 5,34 US-Dollar zu. Die Aktie wird am Aktienmarkt gegenwärtig mit 128,40 US-Dollar bewertet.

Den vollständigen Artikel lesen ...