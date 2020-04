ZUG (dpa-AFX) - Die Übernahme von RIB Software durch Schneider Electric führt zu einem Wechsel im SDax . Der Diagnostik-Spezialist Stratec werde das Unternehmen am 30. April ersetzen, teilte der Indexanbieter Stoxx am Montagabend in Zug mit. Hintergrund ist, dass durch die Übernahme der Streubesitzanteil an Rib unter zehn Prozent sinkt./he

