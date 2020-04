Die Ausbreitung des Coronavirus hat nicht nur das Zusammenleben der Menschen auf der ganzen Welt grundlegend verändert. Auch das Arbeitsleben muss neu gestaltet und organisiert werden. Das Homeoffice boomt. Bereits vor der Krise wurde diese Arbeitsweise als zukunftsorientiert angesehen, jedoch außerhalb der Tech-Industrie nur in einem geringen Ausmaß angenommen. Die aktuelle Pandemie scheint den Wandel nun zu beschleunigen. Neue Geschäftsmodelle entstehen und bestehende "First Mover" könnten als Profiteure dastehen. Mit PagerDuty (ISIN: US69553P1003) wollen wir heute ein solches Unternehmen vorstellen. Das in San Francisco ansässige Softwareunternehmen hat sich als ein führender Software-as-a-Service (SaaS) Anbieter für das Störungs-Management etabliert und könnte von einer räumlichen Dezentralisierung der Arbeitsplätze profitieren. Ein starkes Wachstum von über 40 % unterstreicht das starke Interesse an der Cloud-Plattform des Unternehmens, die im Zuge der Corona Pandemie noch mehr an Bedeutung gewonnen haben könnte. Trotz des negativen Free Cashflows von zuletzt 5,4 Millionen US-Dollar bleibt die Finanzlage mit 351 Millionen US-Dollar an Cash und Investments sowie einer Eigenkapitalquote von über 70 % solide. Ob die Aktie ein gutes Investment ist, soll im Folgenden untersucht werden.

