FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz sind Continental im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Aktien am Montagabend gesucht gewesen. Der Automobilzulieferer hatte unmittelbar zum Ende des Xetra-Handels Geschäftszahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Diese fielen nicht ganz so schlecht wie befürchtet aus. In der Folge wurden die Titel 1,7 Prozent fester gestellt. MLP reagierten indes nicht auf die Senkung der Prognose nach der Schlussglocke.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 10.697 10.660 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 27, 2020 16:29 ET (20:29 GMT)

