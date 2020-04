FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. April: TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen 06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen 06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen 06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 17. KW 07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Delivery Hero, Q1 Umsatz (Call 8.00 h) und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen 07:00 FRA: Capgemini, Q1 Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q1 Trading Update 07:30 DEU: Comdirect, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen 08:00 DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen 08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen 08:15 DEU: DMG Mori, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 10:30 DEU: Hochtief, Hauptversammlung (Online-Veranstaltung) 12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q1-Zahlen 12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen 12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen 13:00 USA: UPS, Q1-Zahlen 17:45 FRA: Carrefour, Q1 Umsatz 22:03 USA: Alphabet, Q1-Zahlen 22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen 22:05 USA: Starbucks, Q2-Zahlen 22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen (detailliert) 22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gesco, Bilanz-Pk und Analystenkonferenz DEU: PSI Software, Q1-Zahlen NOR: Telenor, Q1-Zahlen USA: Harley-Davidson, Q1-Zahlen USA: Corning, Q1-Zahlen USA: Blue Apron Holdings, Q1-Zahlen USA: Southwest Airlines, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ Zinsentscheid 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/20 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/20 09:00 ESP: Arbeitslosenquote 03/20 09:30 SWE: Riksbank Zinsentscheid 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/20 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/20 (vorläufig) 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/20 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/20 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Stickstoffausstoß von Dieselfahrzeugen, Luxemburg 15:00 DEU: Verkündung der Entscheidung zur Kündigungsschutzklage einer ehemaligen Führungskraft gegen Volkswagen AG, Braunschweig ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi