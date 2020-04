=== *** 06:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 1Q, London *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:50 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q, Zürich *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Berlin 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 17. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 1Q, Basel 07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 1Q, Paris 07:15 DE/Gesco AG, ausführliches Ergebnis für das 9-monatige Rumpfgeschäftsjahr, Wuppertal *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q, Holzminden 07:30 DE/Comdirect Bank AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Quickborn 08:00 DE/CDU-Präsidium, Videokonferenz zu den Corona-Maßnahmen *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 1Q, Augsburg *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q, London 08:15 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1Q, Bielefeld *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 87 zuvor: 103 *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 09:40 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 10:00 DE/Bayer AG, Online-HV *** 10:30 DE/Hochtief AG, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q, Purchase *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q, St. Paul *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q, Chicago *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q, Whitehouse Station *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q, New York 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 1Q, Atlanta 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:10 DE/Petersberger Klimadialog (seit 27.4.), u.a. mit Reden (per Videokonferenz) von Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Guterres *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens April PROGNOSE: 90,0 zuvor: 120,0 16:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Onlineveranstaltung zum Thema: "Banken on Screen - Wie weiter nach Corona? 17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 1Q, Paris *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1Q, Wien *** 22:02 US/Alphabet Inc, Ergebnis 1Q, Mountain View *** 22:05 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q, Deerfield 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q, Seattle *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q, Sunnyvale 22:25 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 1Q, New York 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2020 23:49 ET (03:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.