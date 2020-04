FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz und die spanische Bank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) arbeiten künftig zusammen. Wie die Allianz SE mitteilte, haben sich die Unternehmen auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens geeinigt und schließen eine langfristige Distributionsvereinbarung zum Verkauf von Schaden- und Unfallversicherungen in Spanien über das BBVA-Netzwerk. Die Allianz zahlt für 50 Prozent plus 1 Aktie an dem neuen Joint Venture zunächst 277 Millionen Euro, je nach Erreichen bestimmter Ziele können bis zu 100 Millionen Euro hinzukommen.

Das Versicherungsgeschäft, dass BBVA Seguros in das Gemeinschaftsunternehmen einbringen wird, hat 2019 Bruttoprämien von rund 300 Millionen Euro erwirtschaftet.

April 28, 2020 00:14 ET (04:14 GMT)

