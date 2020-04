Heute wird um 9:00 Uhr die 29. MKK Konferenz eröffnet. Anders als bei den 28 vorherigen Veranstaltungen, wird in Zeiten der Corona Pandemie, der Vorstand Jörg Grunwald die Konferenz ‚online' eröffnen. Investoren können sich dann direkt im Anschluss heute und morgen an ihrem Computer, Smartphone oder Tablet in einem gewohnt durchorganisierten Programm über die präsentierenden Unternehmen und Dienstleister informieren. Das Research Haus GBC AG veröffentlicht aber auch außerhalb der regelmäßigen Veranstaltungsformate in München und Zürich informative und richtungsweisende Analysen sowie Interviews mit interessanten Marktteilnehmern.

