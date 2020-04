Gestartet mit einem ordentlichen Aufwärts-GAP pendelte der DAX auf der Suche in einer überschaubaren Range hin und her. Dabei gab die Deutsche Bank mit überraschend guten Quartalszahlen dem deutschen Leitindex einen kräftigen Schub zum Wochenauftakt. DAX auf der Suche nach Impulsen am Montag Zum Xetra-Handelsschluss erreichte der Index mit einem Plus in Höhe von 3,13 Prozent einen Stand von 10.659,99 Punkten. Im Blickfeld der Anleger standen neben der den Aktien der Deutschen Bank vor allem die ...

