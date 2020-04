27. April 2020. Relay Medical Corp. ("Relay" oder das "Unternehmen") (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2), ein Entwickler von MedTech-Innovationen, und Swiss PharmaCan AG, ein preisgekröntes europäisches Biotech-Unternehmen, freuen sich, die Ernennung des Marketingexperten Rob Carducci zum Chief Commercial Officer (CCO) von Glow LifeTech Ltd. bekannt zu geben. Die Ernennung von Rob Carducci tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.Robert Carducci ist ein erfahrener Marketingexperte mit mehr als zehn Jahren Führungserfahrung, insbesondere im Aufbau von weltweit bekannten Marken wie Delissio, Drumstick, Smarties und KitKat. Zuletzt war Rob als Marketing Director der weltweit größten Informationswebsite für Cannabis, Leafly.com, die sich im Besitz von Leafly Holdings, Inc. befindet, tätig."Es ist uns eine Freude, Rob als CCO im Team von Glow zu begrüßen. Angesichts der Chancen, der Vielfältigkeit und des Potenzials der Produktlinien von Glow ist es unabdingbar, dass wir jemanden im Team haben, der mit der Welt des internationalen Konsumgüter- und Markenmanagements vertraut ist. Die Erfahrung von Rob als Führungskraft bei der Umsetzung von Marken- und Marketingkampagnen für bekannte Unternehmen und der weltweit größten Cannabis-Tech-Plattform für das Unternehmen zu dieser Phase in seiner kommerziellen Entwicklung von einzigartigem Wert", sagt Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp."Im Laufe meiner Karriere hatte ich das Privileg, den Marken- und Geschäftsaufbau für einige der weltweit größten Lebensmittelmarken und in der dynamischen Welt der Cannabis-Tech-Start-ups zu leiten. Glow steht an der Spitze der Zukunft von Lebens- und Nahrungsergänzungsmitteln und verfügt über ein Technologie- und Produktportfolio, das die Gesundheit von Millionen von Menschen sinnvoll verbessern kann. Ich freue mich, meine Fähigkeiten bei Glow einzubringen, damit mehr Menschen die Wirksamkeit von Pflanzen erleben können", meint Rob Carducci, CCO von Glow LifeTech Ltd.Als CCO wird Rob für die Entwicklung der Kommerzialisierungsstrategie und den Aufbau der erforderlichen Infrastruktur zuständig sein, um die Marktakzeptanz des Technologie- und Produktportfolios von Glow in ganz Nordamerika voranzutreiben. Rob wird die strategische Führung bei der Festlegung des kommerziellen Weges hin zu Wachstum und Rentabilität übernehmen und die Entwicklung der Marketing-, Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsstrategie leiten.Die erste ProduktlinieGlow hat vor Kurzen die erste Produktlinie des Unternehmens angekündigt, die Curcumin, Cannabisprodukte und den Immunbooster C-O-C - bestehend aus Curcumin, Olibanum und Vitamin C - beinhaltet.Die Technologie ermöglicht Glow die Formulierung von Cannabinoiden und Nahrungsergänzungsmitteln mit deutlich verbesserter Absorption, schnellem Wirkungsbeginn, präziser Dosierung und hervorragenden gesundheitlichen Eigenschaften unter Verwendung rein natürlicher Inhaltsstoffe, um die wachsende Nachfrage nach hochwertigen Produkten der nächsten Generation zu befriedigen. Im Rahmen der abgeschlossenen Vereinbarung hat Glow LifeTech die Exklusivrechte an der Technologie und der anfänglichen Produktion von Curcumin, Cannabis, Eisen und Vitamin K in Nordamerika erworben.Muster anfordernZur Feier der Joint-Venture-Partnerschaft geben die Unternehmen 1.000 europäischen Verbrauchern die exklusive Gelegenheit, eine Probe der Produkte vor der Markteinführung von Glow in Nordamerika zu testen. Interessierte Parteien können ein Muster unter www.glowlifetech.com anfordern.Über Swiss PharmaCan AG und Micelle Technology AGMicelle Technology AG, die Muttergesellschaft von Swiss PharmaCan, ist eine dynamische Organisation, die sich der Forschung und Entwicklung von natürlichen Wirkstoffen (d.h. Vitaminen und Mineralien) zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit widmet. Als einer der führenden Innovatoren von Mizellen-Konzentraten auf pflanzlicher Basis bietet Micelle Technology AG eine einzigartige Technologie, die es dem Unternehmen ermöglicht, das volle Potenzial pflanzlicher Wirkstoffe auszuschöpfen.Swiss PharmaCan meldete vor kurzem die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit MGC Pharmaceuticals Ltd. für die notwendige Forschungsunterstützung, die kommerzielle Herstellung und den Vertrieb einer auf natürlichen Antiinfektiva basierenden Formulierung mit dem Ziel, schwere Virusinfektionen mit entzündlichen Komplikationen zu behandeln. Das Produkt basiert auf der patentierten MyCell Enhanced- Technologie des Verabreichungssystems der beiden Parteien.Über Relay Medical Corp.Relay Medical ist ein MedTech-Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und Datenanalyse gerichtet ist.Website: www.relaymedical.comKontaktperson:W. Clark KentPresidentBüro: 647-872-9982 DW 2FAX. 1-844-247-6633 DW 2Email: investor.relations@relaymedical.comBernhard LangerEU Investor RelationsBüro: +49 (0) 177 774 2314E-Mail: blanger@relaymedical.comSwiss PharmaCan AG and Micelle Technology AGMellingerstrasse 105443 NiederrohrdorfSchweizTel: +41 56 508 78 10E-Mail: info@swissPharmaCan.chGlow LifeTech Ltd.James Van StaverenCorporate Development & ResearchGlow LifeTech Ltd.Tel: 647-244-7229E-Mail: jamesv@glowlifetech.comVorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter InformationenAbgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! 