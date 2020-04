The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.04.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA USU36547AE43 GAP INC 20/27 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS2158692538 THE GUINS PS 20/55 BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2166209176 NORD.INV.BK 20/27 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2167007249 WELLS FARGO 20/25 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2167007918 WELLS FARGO 20/30 FLR BD02 BON EUR N

CA 3JS XFRA KYG2S85A1045 JS GL LIFESTYLE DL-,00001 EQ00 EQU EUR N

CA FBEA XFRA NL0014433377 FYBER N.V. EO -,10 EQ00 EQU EUR Y

CA 4U4 XFRA VGG1991M1032 CARIBBEAN INVESTM.HLDGS EQ00 EQU EUR N

