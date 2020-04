FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

N4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68

AZ4N XFRA CH0008837566 ALLREAL HLDGS NAM SF 1

4MFA XFRA AU000000PAK0 PACIFIC AMERN HLDGS LTD.

