Öl/Gas-Index-Zertifikat mit 5,15% Zinsen und 30% Schutz

Der STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price) Index (ISIN: EU0009658780) setzt sich derzeit aus den 22 größten europäischen Gesellschaften, die sich mit der Gewinnung und/oder Weiterverarbeitung von Gas und Öl beschäftigen, zusammen. Da der Index als Preisindex konzipiert ist, bleiben Dividendenzahlungen für die Indexentwicklung ohne Bedeutung. Einige der bekanntesten Indexbestandteile sind beispielsweise die BP-, die Royal Dutch Shell-, die ENI-, die Repsol- und auch die österreichische OMV-Aktie. Deutsche Aktien sind nicht im Index enthalten.

Üblicherweise besteht eine hohe Korrelation zwischen der Entwicklung des Ölpreises und dem Kursverlauf von Öl-Aktien. Allerdings wies der Aktienindex in den vergangenen, für den Ölpreis äußerst turbulenten Wochen, wesentlich geringerer Kursschwankungen als beispielsweise Brent Crude Oil auf. Auch die Kursverluste des Index fielen geringer als bei einem direkten Ölinvestment aus. Mit der neuen Express Indexanleihe auf den STOXX Europe 600 Oil & Gas (Price) Index können Anleger in maximal vier Jahren bei einem bis zu 30-prozentigen Kursrückgang des Index eine Bruttorendite von 5,15 Prozent pro Jahr erwirtschaften.

5,15% Bonuschance und 30% Schutz

Der Indexschlussstand vom 25.5.20 wird als Basispreis und vorzeitiges Rückzahlungslevel für die Express-Anleihe auf den Öl & Gas-Index fixiert. Die finale Rückzahlungsbarriere wird bei 70 Prozent des Basispreises liegen. Unabhängig vom Kursverlauf des Index erhalten Anleger im Jahresabstand (erstmals am 27.5.21) eine Zinszahlung von 5,15 Prozent gutgeschrieben, solange das Zertifikat läuft. Wenn der Index an einem der im Jahresintervall angebrachten Bewertungstage (erstmals am 20.5.21) auf oder oberhalb des Ausübungspreises notiert, dann wird die Anleihe mit 100 Prozent und der Zinszahlung zurückbezahlt.

Läuft die Anleihe mangels vorzeitiger Tilgung bis zum letzten Bewertungstag (20.5.24), dann wird sie mit dem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt, wenn der Index dann oberhalb der Rückzahlungsbarriere von 70 Prozent des Basispreises notiert. Befindet sich der Index an diesem Tag mit mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Basispreis im Minus, dann wird die Anleihe gemäß der tatsächlichen negativen Indexentwicklung zurückbezahlt.

Die HVB-Express Indexanleihe, maximale Laufzeit bis 27.5.24, ISIN: DE000HVB4CJ2, kann noch bis 22.5.20 in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Express-Anleihe auf den Öl/Gas-Aktien-Index ermöglicht in maximal vier Jahren bei einem bis zu 30-prozentigen Indexrückgang eine Jahresbruttorendite von 5,15 Prozent.

Quelle: zertifikatereport.de