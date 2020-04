Bei SDAX und TecDAX kommt es zu einem außerplanmäßigen Wechsel: Infolge der Übernahme der RIB Software durch Schneider Electric SE fällt der Streubesitz der RIB Software SE unter 10 Prozent. Somit werden nach den Regeln des "Guide to the DAX Equity Indices" Anpassungen im Falle von Mergern und Akquisitionen, die Aktien der RIB Software SE aus dem SDAX- und aus dem TecDAX-Index genommen. Nachrücker im SDAX ist Stratec SE, Nachrücker im TecDAX ist Draegerwerk AG & Co KGaA. Diese Änderungen werden zum 30. April 2020 wirksam.

Den vollständigen Artikel lesen ...