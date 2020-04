FRANKFURT (Dow Jones)--Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist auch in der 17. Kalenderwoche massiv im Vergleich zur Vorjahreszeit eingebrochen. Wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte, sanken die Passagierzahlen in der Woche vom 20. bis 26. April um 96,8 Prozent auf 45.270 Passagiere. Das Frachtaufkommen sank um 12,9 Prozent auf 33.694 Tonnen. Die Zahl der Flugbewegungen brach um 84 Prozent auf 1.605 ein.

April 28, 2020 01:21 ET (05:21 GMT)

