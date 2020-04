Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Waferhersteller Siltronic hat im ersten Quartal auf Jahressicht einen Gewinneinbruch verzeichnet. Dank eines deutlichen Rückgangs der Ertragsteuern lag der Gewinn mit 46,0 Millionen Euro jedoch leicht über dem des Vorquartals. Durch die Corona-Pandemie gab es bisher operativ keine spürbaren Einschränkungen der Geschäftstätigkeit, wie das Unternehmen feststellt.

Aktuell sehe Siltronic kaum Auftragsstornierungen. Der Ausblick für das zweite Quartal sei noch gut. Eine Prognose für das zweite Halbjahr wagt der Konzern aus München angesichts der Unsicherheiten aber nicht.

Der Umsatz sank im Auftaktquartal auf rund 300 Millionen Euro, von 354 Millionen im Vorjahresquartal. Analysten hatten mit 297 Millionen Euro gerechnet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) brach auf 84 Millionen von 127 Millionen Euro ein, die EBITDA-Marge reduzierte sich auf rund 28,1 von 35,9 Prozent im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich traf Siltronic punktgenau die Erwartung der Analysten, es verblieb ein Gewinn von 46 Millionen Euro, im Vorjahr waren es noch 88 Millionen. Lag die Steuerquote wegen latentem Steueraufwand im vierten Quartal 2019 noch besonders hoch, so ist sie im Berichtsquartal wegen latentem Steuerertrag und aufgrund von Corona-bedingten Steuererleichterungen dagegen besonders niedrig gewesen, hieß es.

Die Durchschnittserlöse seien im Quartal gesunken, merkt der Konzern an. Dies sei durch einen Anstieg der abgesetzten Waferfläche im Zuge stärkerer Nachfrage fast ausgeglichen worden. CEO Christoph von Plotho sieht Siltronic mit "einer starken Bilanz und einer hervorragenden Nettofinanzposition in dieser Krise gut aufgestellt". Die Halbleiterindustrie sei systemrelevant, denn Rechenleistung, Sensorfähigkeiten, Konnektivität und Datenspeicherung in den Bereichen Medizin-, und Informations- und Kommunikationstechnologie würden helfen, der Ausbreitung von Covid-19 entgegenzuwirken. "Und die entsprechenden Halbleiterbauteile benötigen unsere Siliziumwafer als Basismaterial", so der CEO.

Mitte April hatte der MDAX- und TecDAX-Konzern angekündigt, die diesjährige Hauptversammlung am 26. Juni als virtuelles Aktionärstreffen zu veranstalten. Sie soll die Zahlung der Dividende von je 3,00 Euro für 2019 absegnen.

