FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 28.04.2020 NICHT EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR JEDOCH LEIDER ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 87.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
N4RN NL0012365084 NSI N.V. NEW
NYVL TH0371010R13 SUPALAI PCL-NVDR- BA 1
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 87.04.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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