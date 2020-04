AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Autowaschanlagenhersteller Washtec hat die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie zum Ende des ersten Quartals deutlich zu spüren bekommen. Umsatz und operatives Ergebnis waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig, wie das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Augsburg mitteilte. Während die Erlöse um 5,4 Prozent auf 87,3 Millionen Euro fielen, sackte das operative Ergebnis (Ebit) um 34,6 Prozent auf 1,7 Millionen Euro ab. Unter dem Strich stand ein Verlust von 0,2 Millionen Euro nach einem Überschuss von 0,5 Millionen Euro ein Jahr zuvor.



Washtec leidet seit geraumer Zeit unter Problemen im Großkundengeschäft, nun kommt auch noch die Corona-Krise hinzu. Das Unternehmen reagiert darauf mit umfangreichen Maßnahmen zusätzlich zum bestehenden Kostensenkungsprogramm und will seine Liquidität sichern. Bereits vor wenigen Wochen hatte Washtec wegen der Unsicherheiten durch die Corona-Krise und der Entwicklung des Auftragseingangs für das zweite Quartal seinen Ausblick zurückgenommen. Die Augsburger rechnen mit einem nicht abschätzbaren Rückgang beim Umsatz und Ebit im Vergleich zum Vorjahr./eas/mis

