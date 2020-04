centrotherm international AG: Zahlen 2019 des centrotherm KonzernsDGAP-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis centrotherm international AG: Zahlen 2019 des centrotherm Konzerns28.04.2020 / 08:37 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Zahlen 2019 des centrotherm Konzerns:* Konzernumsatzziel 2019 mit rund 100 Mio. EUR trotz Umsatzverschiebungen und Anwendung des IFRS 5 erreicht* Die Corona-Krise hat den für centrotherm wichtigsten Absatzmarkt Asien seit Januar erfasst und belastet das Konzern EBITDA 2019 (-11,4 Mio. EUR) außerordentlichBlaubeuren, 28.04.2020 - Die centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hat im Geschäftsjahr 2019 einen Konzernumsatz von rund 100 Mio. EUR erzielt und damit das angestrebte Ziel von 90 bis 150 Mio. EUR erreicht. Dies war trotz Umsatzverschiebungen in das laufende Geschäftsjahr und nicht enthaltenem Umsatz der Tochtergesellschaft FHR in Höhe von rund 16 Mio. EUR im Zuge der Anwendung des IFRS 5 möglich.*Mehr als verdoppelt hat sich der Auftragseingang 2019 im Konzern. Er stieg auf 175,3 Mio. EUR (Vorjahr: 68,4 Mio. EUR). Der Auftragsbestand im Konzern stieg von 68,9 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag auf 132,8 Mio. EUR. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 war allerdings ein Großteil des Auftragsbestands produziert und ausgeliefert.Der für centrotherm wichtigste Absatzmarkt Asien hat die Corona-Krise bereits im Januar deutlich zu spüren bekommen. Dies hat sich in der Folge erheblich auf die Geschäftsentwicklung des centrotherm Konzerns ausgewirkt. Einerseits führte dies zu Verschiebungen von Neuprojekten bei Kunden insbesondere aus der Photovoltaikindustrie. Des Weiteren konnten geplante Abnahmen von Großprojekten bedingt durch die Corona-Krise in Asien bis zum Aufstellungszeitpunkt des Konzernabschlusses noch nicht realisiert werden. Die durch die Krise bedingte Marktsituation führte darüber hinaus zu Sonderabschreibungen. Aus diesem Grund beläuft sich das Konzernergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern (EBITDA) auf minus 11,4 Mio. EUR und liegt damit deutlich unter den Erwartungen des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019.Ohne die beschriebenen Auswirkungen wäre die Prognose für 2019 mit einem ausgeglichenen Konzern-EBITDA erreichbar gewesen.Zusatzinformationen:centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Internet: www.centrotherm.deISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung) Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse Firmensitz: DeutschlandHinweis: Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2019 steht in deutscher Sprache auf unserer Website im Bereich Investor Relations zum Download bereit.* Erläuterungen/Ergänzungen Im Zuge der Anwendung des IFRS 5 im Zusammenhang mit dem Anfang Dezember abgeschlossenen Verkaufsvertrag werden die Geschäftsaktivitäten der FHR, die bislang vollumfänglich im Segment "Dünnschicht & Sonderanlagen" abgebildet sind, nicht mehr in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 ausgewiesen, sondern im Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen.Kontakt:Nathalie Albrecht Manager Public & Investor Relations Tel: +49 7344 918-6304 E-Mail: investor@centrotherm.de28.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: centrotherm international AG Württemberger Str. 31 89143 Blaubeuren Deutschland Telefon: +49 7344 918-0 Fax: +49 7344 918-8388 E-Mail: info@centrotherm.de Internet: www.centrotherm.de ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7 WKN: A1TNMM, A1TNMN Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1031195Ende der Mitteilung DGAP News-Service1031195 28.04.2020 CET/CEST