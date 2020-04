NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns Nestle von 75 auf 79 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein beibehaltener Ausblick, der die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nicht einbeziehe, bringe kaum etwas, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 17:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 00:15 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

