Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) will liefern - besser gesagt KPMG hat geliefert, erst heute Morgen und Wirecard will Wort halten mit der vollständigen Offenlegung. Das Gestern/Heute die Nerven blank liegen, hat man an den fast schon panikhaften Kursbewegungen gestern gesehen - wann gab es dass schon einmal HOCH bei 138,28 EUR und TIEF bei 116,04 EUR AN EINEM TAG - WAHNSINN. und alles ohne Vorliegen des Berichts oder Informationen, nur "Nervosität". Drei Hedgefonds haben am Freitag noch ihre Wette gegen Wirecard erhöht und so die 140,00 EUR von Donnerstag "wieder zurückgeholt".Was wird "drinstehen" ...

