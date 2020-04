Nach einer schwachen Vorwoche haben sich die Börsen in Europa am Montag wieder von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Eine Verbesserung der Lage in den am schwersten vom Coronavirus betroffenen europäischen Ländern, erste Lockerungsmaßnahmen sowie gute Vorgaben von den asiatischen Börsen ließen den Eurostoxx 50 2,6% ansteigen, der CAC 40 schaffte eine Verbesserung um ebenfalls 2,6%, für den Dax lief es noch besser und er schloss 3,1% befestigt, der FTSE 100 konnte da nicht ganz mithalten, er konnte lediglich 1,3% zulegen. Für Schwung sorgte auch die Deutsche Bank, die im ersten Quartal überraschend schwarze Zahlen geschrieben hatte und dank dieses Ergebnisses 5,7% zulegen konnte, das half dem gesamten Sektor der ein Plus von 4,0% erzielte, ...

