Optimistische Aussagen von Daimler zum Absatz im Monat März in China haben der Aktie des Automobil-Herstellers zu Beginn der Woche Rückenwind verliehen. Die US-Investmentbank Morgan Stanley sieht für die Aktie sogar Kurspotential bis 48 Euro. Jetzt gilt es, die psychologisch wichtige Marke von 30 Euro zu knacken.Wie Daimler-Produktionsvorstand Markus Schäfer der "Bild am Sonntag" sagte, ist er "zuversichtlich gestimmt", nachdem Daimler in China allein im März wieder um die 50.000 Fahrzeuge abgesetzt ...

