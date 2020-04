Wien (www.anleihencheck.de) - Einen Eindruck, wie tief die Spuren am Arbeitsmarkt sind, welche die Coronakrise hinterlassen hat, vermittelte gestern das deutsche Beschäftigungsbarometer des ifo-Instituts, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Der Indikator, der die Beschäftigungsabsichten von rund 9.000 Unternehmen widerspiegele, sei laut "Handelsblatt" im April auf 86,3 Punkte (93,4 im März) auf ein historisches Tief abgestürzt. Bei den Dienstleistern werde es erstmals seit der Finanzkrise zu Entlassungen kommen. In der Industrie werde sich der Trend zu rückläufigen Mitarbeiterzahlen weiter fortsetzen. ...

