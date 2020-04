WIESBADEN (dpa-AFX) - In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres sind in Deutschland mehr neue Wohnungen genehmigt worden als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl stieg um 4,0 Prozent auf 51 300 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. Vor allem wurden mehr Mehrfamilienhäuser beantragt.



Auch bei Nichtwohngebäuden stieg das beantragte Bauvolumen bis einschließlich Februar im Vergleich zu 2019 deutlich um fast ein Viertel. Die Statistiker wiesen allerdings darauf hin, dass Genehmigungen nicht zwangsläufig schnell zu fertiggestellten Wohnungen führten. Die Zahl der nicht begonnenen und nicht abgeschlossenen Bauvorhaben nehme seit einigen Jahren zu./ceb/DP/stk

