FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom hat dank hoher Wachstumsraten im Cloud-Segment im vergangenen Jahr Umsatz und Ergebnis gesteigert. Den Aktionären will das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen eine Dividende von unverändert 0,50 Euro je Anteil zahlen. Im laufenden Jahr erwartet Cancom ein moderates Umsatz- und Ergebniswachstum.

2019 legte der Umsatz wie bekannt zum Vorjahr um 17,6 Prozent auf knapp 1,55 Milliarden Euro zu, organisch waren es 12,2 Prozent mehr. Das bereinigte EBITDA wuchs um 14,7 Prozent auf 130,5 Millionen Euro und lag damit leicht unter dem vorläufigen Wert.

Im Segment Cloud Solutions kletterte der Umsatz um 27,6 Prozent, davon 20,0 Prozent organisch. Bei IT Solutions fiel die Zunahme mit 15,4 Prozent deutlich kleiner aus, davon waren 10,5 Prozent organisch. Die wiederkehrenden Umsätze (Annual Recurring Revenue) beziffert die Cancom SE per 31. Dezember 2019 auf 183,9 Millionen Euro, 41,3 Prozent über Vorjahr.

Dank hohem Zahlungsmittelbestand, hoher Eigenkapitalquote und nur sehr geringen Bankschulden sieht CEO Rudolf Hotter das Unternehmen in der Corona-Krise finanziell sehr solide aufgestellt. Trotz Störungen in der IT-Lieferkette und Krisenmaßnahmen erwarte er 2020 einen moderat steigenden Umsatz. Auch Rohertrag, EBITDA und EBITA sollen moderat zulegen.

Den Geschäftsbericht 2019 will der Konzern am Abend des am 30. April vorlegen. Der Prüfprozess durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sei noch nicht vollständig abgeschlossen. Der IT-Dienstleister hatte nach einem Prüferwechsel bestimmte Zahlen für 2019 und 2018 wegen einer Bilanzierungsumstellung korrigiert.

April 28, 2020 02:48 ET (06:48 GMT)

