Es naht der Tag der Wahrheit für die Anteilseigner von Royal Dutch Shell. Am Donnerstag wird der britisch-niederländische Energieriese seine Quartalszahlen vorlegen. Bereits heute war es beim Wettbewerber BP so weit: Das Unternehmen verzeichnete einen kräftigen Gewinneinbruch - allerdings fiel dieser geringer aus als befürchtet.Der bereinigte Überschuss ging im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 791 Millionen US-Dollar (730 Millionen Euro) zurück, wie der Konzern am Dienstag in London mitteilte. ...

