BERLIN (Dow Jones)--Die Lufthansa und die Bundesregierung haben sich einem Medienbericht zufolge auf einen Rettungsplan geeinigt. Der Bund beteilige sich mit rund neun 9 Milliarden Euro an dem durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Konzern, berichtete das digitale Wirtschaftsmagazin Business Insider am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise. Vom Bundespresseamt war zunächst auf Nachfrage keine Bestätigung erhältlich.

Laut den Angaben soll der Bund eine Sperrminorität und ein bis zwei Aufsichtsratsmandate erhalten. Auf diese Eckpunkte hätten sich Vertreter von Bundesregierung und Lufthansa während einer Verhandlungsrunde am Montagnachmittag auf Arbeitsebene geeinigt. Lufthansa-Chef Carsten Spohr, der an den Gesprächen am Montag offiziell nicht teilgenommen habe, wolle den Deal am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) formal besiegeln.

April 28, 2020 03:12 ET (07:12 GMT)

