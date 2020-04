LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 120,6 auf 120,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Corona-Pandemie sei das größte Ereignis in der Geschichte der Versicherer und dürfte die Branche milliardenschwer belasten, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin senkte ihre Gewinnannahmen für die Hannover Rück für das laufende Jahr./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008402215

