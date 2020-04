Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar etwas abgeschwächt. Gegen 9.00 Uhr wurde er mit 1,0814 Dollar gehandelt, am Vorabend stand er in New York noch bei 1,0830 Dollar. Zum am Montagnachmittag festgelegten Referenzkurs von 1,0852 Dollar zeigte er sich ebenfalls schwächer.Die Risikobereitschaft der Marktteilnehmer sei zu Beginn der Woche gestiegen, kommentierte Helaba-Analyst ...

