Die Woche der Zentralbanken wird heute mit der Sitzung der Schwedischen Riksbank fortgesetzt, von der erwartet wird, dass sie dem Druck Zinsen zu senken wiederstehen wird. Immerhin hatte sie zu Beginn des Jahres auf die nachweislich nur mangelhafte Wirkung von Negativzinsen hingewiesen. Aber damals war Corona ja auch nur ein dünnflüssiges Bier ... Auch die Fed beginnt heute mit ihrem tourlichen Meeting, das morgen Abend in einem offiziellen Statement gipfeln wird. Ob die US-Notenbank die hochgesteckten Erwartungen hinsichtlich vermehrter, auch unkonventioneller, Maßnahmen bereits morgen erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Die Bank of Japan, die in den letzten Jahren oft als Impulsgeber aufgetreten war, hatte sich gestern jedenfalls recht "schmähstad" (für ...

