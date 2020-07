München (ots) - "Schlager, Stars & Sterne - Die große Seeparty in Österreich" sahen am gestrigen Samstagabend 4,31 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 19,7 Prozent. Die fast dreieinhalbstündige Show, im Ersten und im ORF live ausgestrahlt, war damit die meistgesehene Sendung im deutschen Fernsehen.Florian Silbereisen begrüßte unter anderem Roland Kaiser, Matthias Reim, Andy Borg, DJ Ötzi, Thomas Anders, Sarah Lombardi, Voxxclub, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sowie Giovanni Zarrella. Er feierte mit rund 500 Gästen, die sich an die Sicherheitsvorkehrungen zu halten hatten, ein Fest der guten Laune.Eine Produktion der Jürgens TV GmbH im Auftrag des MDR und des BR in Zusammenarbeit mit dem ORF.Pressekontakt:Dr. Lars JacobPresse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898E-Mail: lars.jacob@DasErste.deFotos werden im Laufe des Vormittags unter www.ard-foto.deeingestelltOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4662065