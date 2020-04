Zürich (ots) - Zusammen mit der FONDATION SUISA kürt m4music, das Popmusikfestival des Migros-Kulturprozent, seit 1999 mit der Demotape Clinic die besten Songs der Schweizer Newcomer. Der Hauptpreis "Demo of the Year" geht an die Neuenburgerin Giulia Dabalà mit ihrem Song "War Drums". Über einen FONDATION-SUISA-Award für das beste Demotape der jeweiligen Kategorie freuen dürfen sich neben Dabalà der Genfer Rapper Chien Bleu, die Krautrock-Band Yet No Yokai aus Luzern und die Elektrokünstlerin Casanora aus Bern. Die 24. Ausgabe von m4music findet vom 25. bis 27. März 2021 in Zürich statt.Die Auszeichnung für das "Demo of the Year" 2020, dotiert mit 5000 Franken und gestiftet von der FONDATION SUISA, geht an "War Drums" von Giulia Dabalà (NE). "Dabalà zeigt mit einem spannenden Arrangement, vertrackten perkussiven Elementen und ihrer charaktervollen Stimme grosses Potential und Können", meint Jennifer Jans, Musikerin, Festivalorganisatorin und Jurymitglied "Demo of the Year" 2020 bei der Demotape Clinic. Die "FONDATION-SUISA-Awards" werden an die herausragendsten Songs in vier Kategorien vergeben. Über diese Auszeichnung und ein Preisgeld von je 3000 Franken freuen dürfen sich die folgenden Künstler*innen:Urban: Chien Bleu (GE) für "Azur"Electronic: Casanora (BE) für "Learn how to fly this dragon"Pop: Giulia Dabalà (NE) für "War Drums"Rock: Yet No Yokai (LU) für "Fahrenheit" 844 Demos aus der ganzen Schweiz wurden für die Demotape Clinic 2020 eingereicht. 60 Songs, aufgeteilt in die Kategorien Urban, Electronic, Pop und Rock, schafften es in die Vorauswahl und wurden von einer Fachjury beurteilt - aufgrund von Corona im digitalen Raum. Mit der Demotape Clinic fördert das Migros-Kulturprozent seit 1999 gezielt den Nachwuchs in der Schweizer Popmusikszene. Sie gilt als einer der bedeutendsten Nachwuchswettbewerbe der Schweiz und förderte Künstler*innen wie Cobee Quiet Island, Audio Dope, Pedestrians, Muthoni Drummer Queen und Steff la Cheffe zutage.Alle Demos und die Gewinnersongs sind hier abrufbar: www.m4music.ch/de/demotape-clinic (http://www.m4music.ch/de/demotape-clinic).Bilder der Demotape Clinic Gewinner*innen stehen unter www.m4music.ch/media (http://www.m4music.ch/media) zur Verfügung.Die 24. Ausgabe von m4music findet vom 25. bis 27. März 2021 in Zürich statt.Pressekontakt:Philipp Schnyder von Wartensee, Festivalleitung m4music, DirektionKultur und Soziales, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich: Telefon 058570 30 17, Mobile 079 631 15 05, philipp.schnyder@mgb.chLea Riba, Medienverantwortliche m4music: Mobile 078 739 97 08,media@m4music.chOriginal-Content von: Migros-Genossenschafts-Bund Direktion Kultur und Soziales, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100009795/100846770