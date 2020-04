Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute versteigert das Schatzamt der Niederlande eine Schuldverschreibung im ultralangen Laufzeitsegment, so die Analysten der Helaba.Die 25J-Benchmarkanleihe rentiere momentan bei 0,01%. Zudem stünden in Großbritannien eine inflationsgeschützte Gilt sowie ein gewöhnliches Papier mit zehn Jahren Laufzeit zur Auktion an. Der Renditevorsprung zehnjähriger Gilts gegenüber Bundeswertpapieren liege momentan bei 76 Basispunkten. (28.04.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...