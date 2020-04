Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der Ausbreitung des Coronavirus bleibt im Fokus der Marktteilnehmer, so die Analysten der Nord LB.Nur eine rückläufige Zunahme der gemeldeten Infiziertenzahlen werde eine Lockerung der beschlossenen Beschränkungsmaßnahmen erlauben, was erst dann wieder zu einer langsamen Erholung der Wirtschaft führen könne. Zudem sei das Interesse aber auch auf die Veröffentlichungen neuer Konjunkturdaten gerichtet, von denen in dieser Woche eine ganze Reihe anstehe. Ein Highlight sei sicherlich das BIP-Wachstum der USA für das 1. Quartal am Mittwoch, welches die Analysten bei -5,0% Q/Q (ann.) erwarten würden. ...

