Audi Irland hat sich bei den Frequently Asked Questions (FAQs) zu E-Autos auf seiner Website bei Tesla bedient - und vergessen, nach dem Kopieren den Tesla-spezifischen Teil zu ändern. Wie ein aufmerksamer Twitter-User feststellte, wurde auch der Satz "Every New Model 3, Model S, and Model X is compatible with CCS charging" auf die Audi-Website übernommen. Inzwischen ist das peinliche Malheur aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...