Die Rallye von Tesla gewinnt angesichts der zahlreichen positiven Nachrichten mächtig an Dynamik und untermauert einen bullischen Ausblick für den Elektroautohersteller. Allein in den letzten fünf Wochen verdoppelte sich der Wert des Papiers auf rund 800,00 US-Dollar und notiert nur noch 170,00 US-Dollar von den Rekordständen aus Anfang Februar entfernt. Technisch hat die Aktie seit den Märztiefs eine fünfwellige Erholungsbewegung und somit eine Impulswelle etabliert, die eine bullische Ausgangslage für den mittelfristigen Verlauf zulässt. Fundamental könnte Tesla allerdings einen deutlichen Dämpfer erleiden, wenn die Arbeitslosenzahlen in Nordamerika bei gleichbleibender Dynamik weiter hochschnellen. Eine Arbeitslosenquote von 24 Prozent dürfte auch bei diesem Unternehmen nicht spurlos vorbei gehen und die Bilanz entsprechend verhageln. Eine herausragende Rolle wird daher China als Absatzmarkt zugesprochen, hier sollten die Absatzzahlen immer fest im Blick behalten ...

