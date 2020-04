Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag etwas höher tendiert. Der österreichische Leitindex ATX gewann um 9.45 Uhr 0,43 Prozent auf 2.124,27 Punkte.Nach einer Eröffnung im Plus war der ATX rasch ins Minus abgerutscht. Noch in der ersten Handelsstunde orientierte sich der heimische Leitindex in Einklang mit dem europäischen Börsenumfeld dann jedoch nach oben. In Österreich hat die Regierung nun das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...