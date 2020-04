Freiburg (ots) - Im Angesicht der weltweiten Covid-19-Pandemie engagiert sich auch die französische Apotheken-Kosmetikmarke DUCRAY aus dem Hause Pierre Fabre für die Einhaltung unverzichtbarer hygienischer Standards.Infolge der weltweiten Knappheit von Hygiene-Mitteln zur Handdesinfektion stellen seit Mitte März die Mitarbeiter im südwestfranzösischen Soual und in Areal im Bundesstaat Rio de Janeiro ein voll hydroalkoholisches Hygiene-Gel her. Damit reagiert DUCRAY auf den weltweiten Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit und unterstützt mit seinem Hygiene-Produkt Krankenhäuser, Apotheker und Apothekenpersonal, die im Kampf gegen das Virus an vorderster Front stehen. Neben Frankreich und Brasilien gehen die produzierten Hygiene-Gele zur Desinfektion auch nach Spanien, Italien und Deutschland. In Deutschland wird ein Teil der hergestellten Produkte in Apotheken zum Verkauf bereitstehen, der andere Teil wird an Krankenhäuser gespendet.Das Hygiene-Gel von DUCRAY soll Anfang Mai geliefert werden und hat einen UVP* von 4,90 EUR (100 ml) bzw. 9,99 EUR (400 ml). Darüber hinaus spendet die Pierre Fabre Gruppe weitere Zehntausende Hygiene-Produkte aus dem bestehenden Sortiment an Kliniken und Hautpraxen.*unverbindliche PreisempfehlungPressekontakt:we love pr GmbHUngererstr. 12980805 MünchenAndrea Hielschere: andrea.hielscher@welovepr.det: 089-9616020-15Antonia Palazzoe: antonia.palazzo@welovepr.det: 089-9616020-12Laura Herze: laura.herz@welovepr.det: 089-9616020-21Original-Content von: Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143917/4582664