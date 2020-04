Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX ist nach seinem deutlichem Plus zum Wochenstart auch in den Dienstag mit Aufschlägen gestartet. Das Prinzip Hoffnung stützt die Märkte: Auch wenn die Unsicherheit um die Corona-Pandemie bestehen bleibt, hofft man doch, dass die Krise demnächst einigermaßen unter Kontrolle gebracht werden kann. Außerdem haben die Anleger ihren Fokus auf die Wiedereröffnung der Wirtschaft gerichtet - und in dieser Woche besonders auf Fed und EZB.