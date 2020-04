NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstaplerherstellers hätten seine Erwartungen getroffen, die Marktprognosen aber verfehlt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letztere dürften nun vor allem mit Blick auf die Entwicklung im Flurförderfahrzeug-Geschäft sinken. Die Aktie sollte nach dem Anstieg in den vergangenen Wochen nun zunächst negativ reagieren./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 06:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 06:51 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

