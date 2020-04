FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Sixt von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 69 auf 56 Euro gesenkt. Analyst Dirk Schlamp begründete in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein neues Votum mit dem anhaltend schwierigen Marktumfeld bei Autovermietungen und der von ihm erwarteten langsamen Erholung des Reise- und Tourismusmarktes. Die Corona-Krise dürfte sich in den kommenden Monaten spürbar negativ auf die Liquiditätssituation des Autovermieters auswirken. Der Experte senkte seine Gewinnschätzungen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2020 / 09:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2020 / 09:37 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007231326

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken