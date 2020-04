Die vierteljährlichen Berichte vieler Unternehmen werden in dieser Gewinnsaison sehenswert sein. Die Hauptfrage, die sich den Anlegern bei praktisch all diesen Updates stellt, wird dieselbe sein: Wie wirkt sich die Coronaviruspandemie auf das Geschäft aus? Dies ist besonders für Investoren von Tesla (WKN: A1CX3T) ein Anliegen. Immerhin stellt die kalifornische Fabrik des Elektroautoherstellers derzeit noch nicht einmal Fahrzeuge her, da das Werk im Rahmen der umfassenden Maßnahmen im Kampf gegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...