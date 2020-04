FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Siltronic haben sich am Dienstag mit einem Plus von gut 8 Prozent auf 78,68 Euro wieder ihrer 200-Tage-Linie angenähert. Eine starke Chipnachfrage hat den Hersteller von Halbleiterwafern im ersten Quartal gestützt. Zwar seien die Durchschnittserlöse leicht gesunken, doch habe ein Anstieg der verkauften Waferfläche das fast ausgeglichen, hieß es.



Analyst Veysel Taze vom Bankhaus Lampe sprach von einer soliden Entwicklung trotz der Corona-Krise. Er rechnet mit einem schwächeren zweiten Halbjahr, aber dies komme in den Markterwartungen bereits zum Ausdruck. Siltronic selbst bleibt eher zurückhaltend, hält aber an der Jahresprognose von Anfang März fest./ag/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

